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فيصل القاسم مستغرباً: لماذا النباح ضد الأردن إذاً ؟

16 أبريل 2024
فيصل القاسم مستغرباً: لماذا النباح ضد الأردن إذاً ؟

وطنا اليوم:أكدّ الإعلامي السوري فيصل القاسم أن إسقاط الأردن لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية التي عبرت أجواءه خلال هجوم إيراني على الاحتلال الإسرائيلي من حقه حسب القانون الدولي.
وقال القاسم في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي X إنّ كل بلد يحق له التصدي لأي أجسام غريبة تدخل أجواءه، مستغربًا الانتقادات التي طالت الأردن لإسقاطه المسيرات والصواريخ الإيرانية ووجه سؤال في منشوره “لماذا النباح ضد الأردن إذاً؟”.
وأشار إلى أنّ الطائرات المسيرة والصواريخ الايرانية مرت عبر الاجواء العراقية بحرية لأن العراق مستعمرة ايرانية.


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