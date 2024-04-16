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عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية EHS

16 أبريل 2024
عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية EHS

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز التجربة التعليمية وتوفير فرص التدريب العملي لطلبتها ، وقّعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية (EHS) ممثلة بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمرعايش، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الوعي بالتكنولوجيا في خدمات الرعاية الصحيّة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى توفير التدريب على برنامج حكيم الذي يهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وقد حضر حفل التوقيع عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور يزن حسونة وعميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور وسام عماري وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور جمال النابلسي.
وأكد رئيس الجامعة على أهمية هذا التعاون بين الجامعة والشركة في التدريب والابتكار بمجال الصحة والتكنولوجيا لتطوير المهارات الطلابية وتعزيز مكانة الأردن كمركز رائد في التعليم والابتكار في القطاع الصحي.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش، إلى أن هذه المذكرة ستزيد من عُرى التعاون الوثيق القائم بين القطاعين الأكاديمي والصحي، وستسهم في تقدم البحث العلمي والابتكار.


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