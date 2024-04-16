وزيرا المالية والتخطيط يشاركان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وطنا اليوم:يشارك وفد رسمي أردني يضم وزير المالية محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأميركية واشنطن، وتستمر حتى السبت المقبل.

ومن المقرر أن يشارك الوزيران ومحافظ البنك المركزي في حوارات وجلسات عدة ضمن جدول أعمال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك.

اجتماعات الربيع 2024، التي تنطلق بعنوان (رؤية لإحداث التأثير)، بدأت الاثنين 15 نيسان وتستمر حتى 20 نيسان، للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر، بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل.

في 11 نيسان، عُقد المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع 2024، حيث تناول أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي التحديات العالمية الملحة وتواصل مع الصحفيين من جميع أنحاء العالم.

والحدث الأبرز في 17 نيسان، سيكون فعالية للتعرف على ما هو مطلوب لتوسيع نطاق الحلول وزيادة الاستثمارات التي ستساعد على توفير الكهرباء لملايين الأفارقة وإحداث تحول في الاقتصادات الإفريقية.

وفي 18 نيسان، تنطلق في الاجتماعات فعالية يناقش فيها الخبراء كيف يمكننا المساعدة في ضمان زيادة خدمات الرعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة على مستوى العالم لمزيد من الناس.

ويشارك في هذه الاجتماعات؛ محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وفي أثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ مجلسا المحافظين قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدان القرارات ذات الصلة.

وتعقد خلال الاجتماعات، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.