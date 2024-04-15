بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وطنا اليوم_صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في حوالي الساعة ٠١٠٠ من فجر اليوم الثلاثاء ١٦ نيسان ٢٠٢٤، قام سلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية.



وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن هذا الاجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.



ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.