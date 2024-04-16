تحت شعار دمُنا دمكم .. يوم وطني للتبرع بالدم لصالح غزة

وطنا اليوم_أطلقت جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني مبادرة “بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف”، وذلك في إطار تعزيز دور الشباب في المجتمع وتفعيل الحملات الوطنية الهادفة لخدمة القضايا الإنسانية.



وتأتي هذه المبادرة في إطار الرؤى السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذين يشددون على دور الشباب كشركاء استراتيجيين في عملية التحديث الوطني والمساهمة في إبراز إنجازات الدولة الأردنية في مختلف المجالات.



وفي إطار استمرار هذه المبادرة، تنظم الجمعية يوم وطني للتبرع بالدم تحت شعار “دمنا دمكم”، بهدف رفد بنك الدم الوطني بالدم اللازم لتغطية الاحتياجات ومساعدة أهلنا في غزة. ويتم تنفذيها في 22 موقعاً بجميع محافظات الأردن.