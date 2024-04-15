بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الخصاونة يلتقي في عمَّان رئيس جمهوريَّة العراق

15 أبريل 2024
الخصاونة يلتقي في عمَّان رئيس جمهوريَّة العراق

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في عمَّان، رئيس جمهوريَّة العراق عبد اللَّطيف رشيد، وأكد المكانة الخاصَّة للعراق وقيادته وشعبه، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وأبناء الشَّعب الأردني.
كما أكد الخصاونة الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي