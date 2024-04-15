الخصاونة يلتقي في عمَّان رئيس جمهوريَّة العراق

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في عمَّان، رئيس جمهوريَّة العراق عبد اللَّطيف رشيد، وأكد المكانة الخاصَّة للعراق وقيادته وشعبه، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وأبناء الشَّعب الأردني.

كما أكد الخصاونة الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات.