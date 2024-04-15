الملك يحذر من خطورة دخول الإقليم في دوامات عنف تهدد الأمن والسلم الدوليين

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول التصعيد الأخير في المنطقة.

وحذر جلالة الملك، خلال الاتصال، من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بكل الطرق المتاحة.

ونبه جلالة الملك إلى خطورة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وجدد جلالته التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدا بموقف إيطاليا الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.