بايدن : ملتزمون بأمن إسرائيل وتجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بالتزام بلاده بأمن إسرائيل وعلى أهمية تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط.

وبين بايدن التزامه بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق.

وعن صفقة التبادل، أكد بايدن على الالتزام بشأن وقف إطلاق النار بغزة، الذي يفضي إلى إطلاق المحتجزين ومنع اتساع نطاق الصراع.

ويأتي ذلك ضمن محادثة جمعت بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض، الاثنين، حول التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فضلا عن عدوان الاحتلال على غزة والهجوم الإيراني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.