استئصال ورم دماغي لعشريني دون تخدير عام في مستشفى حمزة

وطنا اليوم:أجرى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الأمير حمزة، الاثنين، عملية جراحية نادرة تعد الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة لاستئصال ورم دماغي لمريض عشريني دون إجراء تخدير عام.

وأكد رئيس شعبة جراحة الأعصاب في مستشفى الأمير حمزة الدكتور محمد الطراونة في تصريح أن هذه العملية هي الأولى في القطاع الصحي الحكومي بالمملكة، التي تجرى دون تخدير كامل، لمريض عشريني يعاني من نوبات تشنجية عنيدة.

وأشار إلى أن المريض كان في حالة اليقظة طوال فترة العملية التي استغرقت 6 ساعات، ودارت بينه وبين الأطباء عدة أحاديث، كما أنهم كانوا يوجهونه لفعل أمور معينة خلال العملية، للتأكد من سلامة الوظائف الحساسة القريبة من مكان الورم لديه.

‏وأوضح الطراونة أنه يتم اللجوء لهذا النوع من العمليات، لمعالجة المرضى الذين يعانون من أورام دماغية قريبة من المراكز الحساسة في الدماغ، مثل مركز الكلام والاستيعاب، بهدف إبقاء المريض مستيقظا وقادرا على التعاون مع الفريق الطبي، عن طريق التحدث المستمر معهم أثناء القيام باستئصال الورم الدماغي، وذلك تجنبا لتعريضه لمضاعفات مثل فقدان النطق أو الاستيعاب اللغوي.

ووفق الطراونة فإن الفريق الجراحي تبادل الحديث مع المريض بشكل دوري، حيث أجرى مكالمة فيديو في منتصف العملية مع أسرته.

وقال “أن العملية انتهت بفضل الله دون حدوث مضاعفات، وقد أبدى المريض تعافيا سريعا بعدها، وهو الآن بصحة جيدة”.

يشار إلى أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية يضم، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الأمير حمزة الدكتور محمد الطراونة، وأخصائي جراحة اورام الدماغ عبد الحليم أبداح، وبمشاركة أخصائي جراحة الأعصاب الدكتور حسام عناسوة زالدكتور مصطفى الوريكات، بالإضافة لممرض العمليات حمزة القرنة.

‏وضم فريق التخدير كل من الدكتور محمود أبو عليم، والدكتور راسم طلال، والدكتور فالح أبو السكر، حيث قاموا بالاستعاضة عن التخدير العام، واستبداله بالتخدير الموضعي والمسكنات اللازمة، تماشيا مع الحاجة لإبقاء المريض مستيقظا طوال فترة العملية.

‏وكان فريق جراحة الأعصاب الذي أجرى العملية، أشاد في حديثه “للرأي” بالتجهيزات المتوفرة في مستشفى الأمير حمزة والسعي الدؤوب لإدارة المستشفى ممثلة بالمدير العام الدكتور كفاح أبو طربوش، لتطوير الخدمة الطبية والجراحية لمرضى جراحة الأعصاب.

ولفت إلى أنه حاليا تجرى في المستشفى العديد من العمليات المعقدة، مثل استئصال أورام الدماغ، واستخدام المنظار الدماغي، وعمليات العمود الفقري الرائدة، مثل استئصال الانزلاقات الغضروفية بالمنظار.