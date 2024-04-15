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بالفيديو : تمساح كبير يفترس الاغنام ويثير الرعب في نهر اليرموك بالحمة الاردنية

15 أبريل 2024
بالفيديو : تمساح كبير يفترس الاغنام ويثير الرعب في نهر اليرموك بالحمة الاردنية

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_اصاب أهالي منطقة الحمة في الأغوار الشمالية حالة من القلق وتوتر بعد ان قام احد زوار المنطقة برصد تمساح كبير يصل طوله الى 2 متر  في مياه نهر اليرموك  القريبة من المنطقة الحدودية.


وقال الشاب  “أبو جود ملكاوي” لوطنا اليوم انه واثناء تواجده بمنطقه الحمه الاغوار الشماليه الاسبوع الماضي اصابه الشك هو وصديقه الياس  من وجود تمساح في النهر.

مما دفعهم الى زياره نفس المكان اليوم للاستكشاف والتاكد من حقيقه ما شاهدوه والتقاط بعض الصور ومقطع فيديو للتمساح، ويختبئ بين الأشجار أو تحت الماء وفق ما يظهر بالفيديو.


واكد ملكاوي لوطنا اليوم ، إنه شاهد التمساح يخرج الى اليابسه، وانه شاهد راعي أغنام بالمنطقه مذعور  واخبره  أن التمساح افترس بعض الاغنام  من قطيعه وسحبها إلى المياه.


وحذر ملكاوي أهالي المنطقة والمتنزهين من خطورة هذا التمساح، داعيا الجهات المختصة للتحرك فورا ونقله إلى محمية أو حديقة حيوانات قبل أن يُلحق الضرر بأي شخص.


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