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بلدية اربد تنذر 328 منشأة وتخالف 106 خلال رمضان والعيد

15 أبريل 2024
بلدية اربد تنذر 328 منشأة وتخالف 106 خلال رمضان والعيد

وطنا اليوم:قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 328 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وأضاف العمري، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 106 منشآت ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 850 زيارة.
وذكر العمري، أن الدائرة، تلقت 53 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 15 من المنشآت والأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، فيما تم إتلاف 403 كغم مواد غذائية من ضمنها لحوم مختلفة.
وبين، أن الدائرة كثفت من عملها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث عمل قسم التفتيش الصحي على ثلاث فترات يومية (صباحية ومسائية وليلية)، والأمر انطبق على قسم الأسواق.


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