الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله الأردن

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، لدى وصوله إلى مطار ماركا في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين.

وجرت للرئيس العراقي مراسم استقبال رسمية.

وكان في الاستقبال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، وعدد من المسؤولين، والقائم بأعمال السفارة العراقية في عمّان منيف علي، وأركان السفارة.

ويرافق الرئيس العراقي، خلال زيارته، وفد حكومي ضم كلا من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وعضو مجلس النواب طالب خليل راهي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين.