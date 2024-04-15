هيئة الإعلام تحيل قناة المملكة إلى النائب العام بسبب خبر الطوارئ

وطنا اليوم_احالت هيئة الاعلام محطة الاعلام العام المستقلة (قناة المملكة)، إلى النائب العام، إثر نشرها خبر إعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الأردن خلال اطلاق ايران مسيرات وصواريخ باتجاه الاحتلال الاسرائيلي مساء السبت.



واعتبرت الهيئة ما نشرته قناة المملكة عبر شاشتها وموقعها الالكتروني، مخالفة للقانون، وذلك بعد أن نفى الناطق الاعلامي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين صحة الخبر.







ووجه مدير الهيئة خطابه إلى النائب العام باحالة القناة صباح اليوم الاثنين.



وكان شدد المبيضين على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام جميعها الدقة فيما تنشر، منبها إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات.



وأكد عدم صحة ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة، مشيرًا إلى أن كثيراً من الأنباء التي يتم تداولها عبر المنصات والتطبيقات لا أصل لها.