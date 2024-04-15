بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي: المقذوفات التي تنتهك مجالنا الجوي تشكل خطراً على الأردن

15 أبريل 2024
الصفدي: المقذوفات التي تنتهك مجالنا الجوي تشكل خطراً على الأردن

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المقذوفات التي تنتهك المجالي الجوي الأردني الجوي تشكل خطراً على المملكة ومواطنيها.
وأضاف الصفدي في مقابلة عبر شبكة CNN الأمريكية، اليوم الاثنين، إن “المقذوفات التي تنتهك مجالنا الجوي تشكل خطراً على الأردن، وقمنا بما يجب علينا فعله لتحييد هذا التهديد. واسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية: سنفعل الشيء نفسه بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه تلك الطائرات بدون طيار، من إسرائيل، أو من إيران، أو من أي شخص آخر”.
وشدد الصفدي على أن أولويتنا هي حماية الأردن.
وأوضح أنه لا ينبغي السماح لنتنياهو استحضار مواجهة أخرى وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد الذي سيضر الجميع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

النائب كريشان : مواطنون لا يجدون أجور المواصلات للذهاب لعمان

15:48

14 إصابة إثر حادثي تصادم حافلتين في البلقاء

15:33

بلدية اربد تحقق في حادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها

15:26

الأردن يعتمد شهادة الطب من جامعتين عراقيتين

15:21

الدكتور طلال طلب الشرفات يكتب: العَلَمُ والسِّيادة

15:17

الملك وعاهل البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة

15:05

شاهد : منخفض المطير يضرب الخليج ويخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة

14:43

هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج

14:36

تسريب معلوماتٍ حساسّةٍ من الكابينيت.. كيف يستعِّد الاحتلال لانقطاع التيّار الكهربائيّ

14:32

الاسواق الحرة الأردنية تحتفل بيوم العلم في بوليفارد العبدلي

14:30

قرار قضائي بإحالة الشركة العالمية للوساطة إلى التصفيه

14:20

إصابة 6 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

وفيات
وفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024وفيات الإثنين 15-4-2024وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطي