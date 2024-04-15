الصفدي: المقذوفات التي تنتهك مجالنا الجوي تشكل خطراً على الأردن

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المقذوفات التي تنتهك المجالي الجوي الأردني الجوي تشكل خطراً على المملكة ومواطنيها.

وأضاف الصفدي في مقابلة عبر شبكة CNN الأمريكية، اليوم الاثنين، إن “المقذوفات التي تنتهك مجالنا الجوي تشكل خطراً على الأردن، وقمنا بما يجب علينا فعله لتحييد هذا التهديد. واسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية: سنفعل الشيء نفسه بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه تلك الطائرات بدون طيار، من إسرائيل، أو من إيران، أو من أي شخص آخر”.

وشدد الصفدي على أن أولويتنا هي حماية الأردن.

وأوضح أنه لا ينبغي السماح لنتنياهو استحضار مواجهة أخرى وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد الذي سيضر الجميع.