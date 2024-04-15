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الأردن الثالث عربيًا والـ96 عالميًا كأفضل دولة ملاءمة للنساء

15 أبريل 2024
الأردن الثالث عربيًا والـ96 عالميًا كأفضل دولة ملاءمة للنساء

وطنا اليوم:احتل الأردن المركز الثالث عربيًا والـ96 عالميًا كأفضل الدول ملاءمة للنساء، بحسب التصنيف السنوي لمجلة “CEOWORLD” الأميركية.
وقالت المجلة، في تصنيفها السنوي لعام 2024، إن الاستطلاع أجري على ما يقرب من 280 ألف امرأة من جميع أنحاء العالم، وقامت الدراسة بتقييم 156 دولة على أساس 9 سمات مختلفة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، ونسبة المقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، والشعور بالأمان لدى الإناث (بعمر 15 سنة بما فوق) أثناء المشي بمفردهن ليلاً، والامساواة في الدخل، والاهتمام بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، ومتوسط المستوى التعليمي للمرأة، نسبة النساء بعمر 25 عامًا فما فوق واللواتي يعملن بأجر، ومستوى إدماج المرأة في المجتمع.
عربيًا، احتلت السعودية المركز الأول كأفضل دولة ملاءمة للنساء، تليها عُمان، ثم الأردن، الإمارات، الجزائر، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، العراق، مصر، تونس، البحرين، اليمن، ثم سوريا التي احتلت المركز الأخير عربيًا.
عالميًا، تم تصنيف هولندا كأفضل دولة في العالم بالنسبة للنساء، وتبعتها النرويج والسويد في المركزين الثاني والثالث على التوالي، واحتلت الدنمارك المركز الرابع.
وبحسب التصنيف، احتلت النمسا المركز 12 متقدمة على إيطاليا في المركز 13، بينما احتلت لوكسمبورغ المركز 11 وإسبانيا المركز 14، واحتلت اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة المراكز 15 و16 و17 على التوالي.
أمّا الولايات المتحدة الأمريكية، فقد احتلت المركز 20 عالميًا، تسبقها سنغافورة، وتليها أيرلندا في المركز 21.


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