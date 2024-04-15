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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الثلاثاء

15 أبريل 2024
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء ديرعلا الثلاثاء، لإجراء صيانة على الخط الرئيسي.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيكون من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، وسيشمل مناطق: جزء من العارضة وجزء من غور كبد، أم حماد، فنوش، ميسرا، داميا، مثلث المصري، وادي فنوش، مشاغل فنوش، الأشغال العامة، مصنع نهر الأردن لمنتجات البولسترين في العارضة، مصنع الترافرتين، مصنع السماد العضوي، ومبنى بلدية العارضة


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