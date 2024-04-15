استشهاد حفيدة إسماعيل هنية متأثرة بإصابتها

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد حفيدة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الطفلة ملاك ابنة نجله الشهيد محمد هنية، متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي استهدف عائلتها.

وقبل أيام استشهد ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

والشهداء من أبناء إسماعيل هنية هم حازم وأمير ومحمد، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الغارة التي شنها جيش الاحتلال والتي استهدفت مركبتهم في مخيم الشاطئ إلى 7.

أيضا استشهد أربعة من أحفاد هنية، وأصيب خامس بجروح