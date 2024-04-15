طوفان العَنتِ والموت والتيه

د. عادل يعقوب الشمايله

اظهرت مسرحية الالعاب النارية التي انتظرها وتابعها ملايين البشر في شتى انحاء العالم بتوقعات متفاوتة من التفائل والتشائم الحقائق التالية:

١-أن الكيان الصهيوني هو مجرد سلحفاة، بل إنه اضعف من السلحفاة، لأن السلحفاة تختبئ وتحتمي بدرع واحد لتفادي الخطر. بينما يتدثر الكيان الصهيوني بعدة دروع امريكية واوروبية وعربية وفارسية وطوائفية. جميعها تسابقت منذ السابع من اكتوبر لتمنع عنه وتنقذه من لفحة البرد وضربة الشمس وعين الحساد، ولإنقاذ الفاسد من عقوبة الفساد لأن الفساد في عالمنا العربي الاسلامي هو مصدر الشرعية، وكما يقول المثل كلنا في الّهَمِ شرقُ، وكلنا في مركب فساد واحد.

٢-أن التحالف الاخواني الشيعي هو حلفٌ مصلحي مشبوه البواعث والروابط والضوابط والتقاطعات والاهداف.

٣-أنَّ التحالفَ الطارئ بين قطبي المذهبين السني الشيعي يعبرُ عن عملية تركيب برعمين على شجرةِ لَوزٍ مُرَةٍ. وأن المهندس الزراعي الذي قام بإختيار براعم من شجرة شوك للتركيب منها على اغصان شجرة اللوز المر، هو ابليس ابن ماسون أو ماسون بن ابليس.

٤-ان الاحداث التاريخية وآخرها السابع من اكتوبر وغزوة ملالي ايران قبل أيام وتصدي من تصدى لها يثبت ان الطموح الصهيوني بوطن من النيل الى الفرات قد تقرر وَنُفِذَ واصبح حقيقةً واقعةً منذُ بداية القرن العشرين. وأن علم الجينات والخلايا لم يتطور بعد ليمكن الجراحين من اجراء عمليات جراحية للفصل بين التوائم التي تولد ليس فقط ملتصقه بل متداخلة الخلايا والجينات لأن لا امكانية لبقاء أيٍّ من التوائم على قيد الحياة.

٥-أن الدول الغربية وفي مقدمتها امريكا قد اكدت واثبتت لليهود الصهاينة وغير الصهاينة وحلفائهم ومحبيهم وعشاقهم وكارهيهم وللعرب والمسلمين أن اسرائيل هي فعلا اضعف من بيت العنكبوت، وانها مجردَ طفلٍ يرقدُ في حاضنةِ الخداج منذ ٧٥ عاماً. هذا الطفل يعيش على الاجهزة في غرفة العناية الحثيثة، يتنفس من رئات امريكا والدول الاوروبية ويأكل ويمضغُ بفم واسنان امريكا ويخرج قاذوراته من مؤخرات امريكا والدول الاوروبية، وَيَهُشُ على “العرب الغنم” ويشق البحر بعصي امريكا واوروبا التي بيمينه وشماله.

٦- ان إقرار امريكا انها هي التي دمرت الصواريخ والمسيرات الايرانية الشيعية الفارسية يُسَوقُ تنصلَ ايران من فشل هجومها، على اساس انها حاولت ولكنها لا تستطيع ان تحارب امريكا والدول الغربية. وهذا عذرٌ سبقَ وأن استخدمه المنهزمون عبدالناصر والنظام النصيري وصدام حسين.

٧-من المستغرب ان يزور اسماعيل هنيه ايران ويقابل خامئني حافي القدمين بعد ان ثبت لجميع العالم تخلي ايران وحزب الله عن مناصرة حماس ومنع تدمير غزة. وبعد ان ثبت أنَّ ايران لم تزود حماس باسلحة نوعية سواءاً انظمة دفاع جوي فاعلةً او صواريخ ارض ارض قادرة على مجرد كسر زجاج سيارة او زجاج نافذة، ناهيك عن ان تدمر مصانع وبنية تحتية ومنشئات عسكرية لردع عربدة الطيران الاسرائيلي الامريكي. فاسلحة حماس هي هي مفرقعات الكاتيوشا وبندقية الضبع وقذيفة الأربيجيه وهي اسلحة الحرب العالمية رقم صفر . اي بماذا تمن ايران على حماس والمقاومة الفلسطينية لتستحق ولاء وتحالف حماس معها.

٨- من المستغرب ان تتحالف حماس والاخوان مع ايران وحزب الله بعد الذي فعله التحالف الشيعي النصيري من جرائم بحق الشعب السوري من دمار وتشريد. وهذا يثبت انتهازية هذا التحالف وأنَّ بوصلتهُ ليست عربية ولا اسلامية.

٩-لقد تمكنت فصائل الاسلام السياسي من تجنيد عشرات الالاف من الشباب المغرر بهم دينيا من قبل ائمة المساجد، لخوض معارك امريكا في افغنستان والسودان والصين والشيشان وسوريا وليبيا ووسط افريقيا، والعراق من خلال منظمات القاعدة والنصرة وداعش وبوكو حرام وحركة الشباب في الصومال ولكننا لم نشاهدها تجند الاف المسلمين للجهاد في فلسطين.

١٠-أن من ثوابت التراث الاسلامي أن عبدالملك بن مروان هو من بنى المسجد الاقصى لصرف انظار المسلمين عن الحج الى الكعبة بسبب انفصال ولاية الحجاز بزعامة عبدالله بن الزبير عن الدولة الاموية. وهذا واقع يؤيده حديث الاسراء الذي رواه البخاري من أن النبي محمد أمَّ الانبياء في محراب داوود. ومحراب داوود هو جزءٌ من هيكل سليمان، علما أن الرومان كانوا قد هدموا هيكل سليمان ولم يبقوا منه حجرا على حجر عام ٧٠ ميلادي، أي قبل حادثة الاسراء بستة قرون.

كما ان الخليفة عمر بن الخطاب عندما فتح ايلياء (بيت المقدس) بعد حادثة الاسراء بأقل من ثلاثين عاماً لم يجد مسجدا يصلي فيه لا مسجد اقصى ولا هيكل سليمان، فصلى على التراب. إضافة الى أنه لم يبحث او يتقصى عن مكان الاسراء او مكان المسجد الاقصى او مكان المعراج للتبرك به والصلاة فيه لأنه لم يكن لديه ما لدينا من معتقدات وظنون واساطير.

هذا يعني ان الشيعة ينظرون الى المسجد الاقصى على انهُ مسجدُ ضرارٍ لم يبنى على التقوى لأن اعدائهم الامويين هم من بنوه. وبالتالي فإن مصيره يجب ان يكون كمصير مسجد الضرار الذي حرقه النبي محمد.

النتيجة: ان هدف فيلق القدس الايراني الشيعي ليس كما يظن ويتمنى المغفلون والمنتفعون، وهو تحرير القدس من الاحتلال الصهيوني وإنما هدم المسجد الاقصى كأثر اموي يُذَكِّر وَيُخلدُ من اختطفوا الخلافة من علي بن ابي طالب وابناءه وذريته.

ولتسهيل تحقيق هذا الهدف كان لا بد من السعي لتأجيج الاوضاع في الضفة والقدس والمسجد الاقصى بأفعال اتباع وحلفاء ايران، لأعطاء اسرائيل الذريعةَ لمعاقبة فلسطينيي الضفة وهدم منازلهم وتهجيرهم لافراغ الضفة من سكانها.

١١- لقد اغرقَ طوفانُ نوحٍ قومَ نوحٍ فقط كما ورد في القرآن، واغرق الكرة الارضية كاملة كما هو شائع في الثقافات الاخرى. وبنفس الطريقة اختارت فصائل المقاومة حلفاء ايران وحزب الله لغزوتها في السابع من اكتوبر عنوان “طوفان الاقصى” وليس تحرير غزة او تحرير الضفة او اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، فكانت النتيجةُ اغراق قطاع غزة والضفة بطوفان الدم الفلسطيني، ودمار البيوت على ساكنيها ولم يتم تقديم أي انجاز لحماية المسجد الاقصى من الاطماع الصهيونية التوراتية. ويلاحظُ أنَّ حماس لم تذكر المسجد الاقصى في اي مرحلة من مراحل مفاوضاتها مع الاسرائليين من خلال الوسطاء. اذ لم تطرح في المفاوضات اي نصوص تُلزمُ المتطرفين الصهاينة بالابتعاد عن المسجد الاقصى وعدم تدنيسه، والتسليم بحق الفلسطينيين المُطلقَ فيه دون شراكة صهيونية.

١٢- من اغرب الامور ان معظم العرب من مؤيدي حماس والاخوان لم ولا يتسائلون عن مبررات التحالف بين تنظيم الاخوان السني والذي ينتشر في معظم الدول العربية ويسعى لحكمها وبين اتباع المذهب العلوي في سوريا والمذهب الفارسي الشيعي الذي يتوسع في الدول السنية ويسيطر عليها رغم دمار سوريا وتشريد الشعب السوري. رغم ان الفوارق ما بين ثوابت المذاهب الثلاث: الشيعة والعلويين والسنة اكثر من الفوارق بين أي منها والديانة البوذية او الكنفوشصية او الديانة اليهودية.

١٣-لقد وَقَّعَ حزب الله، او وافق على اتفاقية تقسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. ذلك الاتفاق الذي اجحف بالحقوق اللبنانية لصالح الكيان الصهيوني. فهل يُتَوقعُ من الذي يفرط بارضه ان يحافظ على اراضي الغير؟

١٤- من المعلوم ان مزارع شبعا والعديد من قرى جنوب لبنان الشيعية تحتلها اسرائيل. اليس الاولى ان يحرر حزب الله ومعه ايران الاراضي اللبنانية الشيعية من اسرائيل قبل تحرير فلسطين؟

١٥-لقد انتزع الفرس والسلاجقة والاتراك والمماليك والعثمانيون والالبان الخلافة والحكم من العرب منذ سقوط دولة الامويين. وتم اعادة العرب الى الصحراء يرعون الشياه والجمال ويدفعون الضرائب ويُجَنَدون كخرفان العيد افرادا وليس ضباطا في غزوات سبي الشقراوات من نساءِ شعوب جنوب اوروبا ودول البلقان لمتع سلاطين السلاجقة ثم العثمانيين.

١٦- أن حصيلة ما انجزه الاسلام السياسي سواءاً من وصل منهم الى الحكم كما في السودان وايران وافغانستان والعراق وتونس والمغرب واليمن وغزة، ومن لا زال يحاول الوصول الى الحكم هي المزيد من التخلف والتفكك والانعزالية وتعميق تبادل الكره وعدم الثقة مع بقية شعوب العالم، والهزائم والتبعية.

١٧-الاثار السلبية لنظام حكم الملالي في ايران لم تقتصر على جيرانه العرب، وإنما وئدت آمال الشعب الايراني الذي ثار وضحى من اجل الخلاص من الفساد والاستبداد والعمالة للقوى الاجنبية والفقر المدقع المترافق مع الغنى الفاحش لنسبة محدودة كانت مقربة من النظام.

الشعب الايراني يعاني من آثار الحصار الاقتصادي والسياسي والاستبداد السياسي والثقافي والمذهبي وتأليه طبقة رجال الدين التي تتنعم بخمس دخول الايرانيين ولا ينال الشعب غير الارهاب والسجون واللطم بالسلاسل على من ماتوا قبل ثلاثة عشر قرنا في صراعهم على الخلافة ومغانمها.

وضعُ الشعب الايراني يجب ان يكون درسا لكل الحالمين بوصول الاسلاميين للسلطة ، يضاف الى دروس افغانستان والسودان واليمن وتونس والمغرب ومصر اثناء حكم السادات رافع شعار “دولة العلم والايمان”.

استيقظوا ايها المسلمون فقد نمتم ثلاثة اضعاف نومة اهل الكهف.