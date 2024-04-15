شهيد و3 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

وطنا اليوم:استشهد فلسطيني، وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم الاثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل الفلسطيني، في بيان، إنه تم نقل إصابة خطيرة لمواطن برصاص الاحتلال في الصدر سرعان ما ارتقى شهيدا، وأخرى في القدم إلى المستشفى بالمدينة، موضحا أن وحدات خاصة إسرائيلية “مستعربين” تسللوا إلى حي المريج في مدينة نابلس، وداهموا بناية لعائلة جود الله، في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان بحجة البحث عن مطلوبين فلسطينيين.