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شهيد و3 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

15 أبريل 2024
شهيد و3 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

وطنا اليوم:استشهد فلسطيني، وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم الاثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل الفلسطيني، في بيان، إنه تم نقل إصابة خطيرة لمواطن برصاص الاحتلال في الصدر سرعان ما ارتقى شهيدا، وأخرى في القدم إلى المستشفى بالمدينة، موضحا أن وحدات خاصة إسرائيلية “مستعربين” تسللوا إلى حي المريج في مدينة نابلس، وداهموا بناية لعائلة جود الله، في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان بحجة البحث عن مطلوبين فلسطينيين.


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