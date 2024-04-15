وزير الخارجية البريطاني: الهجوم الإيراني كان فاشلا

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن الهجوم الإيراني كان فاشلا وأنه يحث تل أبيب على عدم التصعيد.

وأضاف كاميرون أنه إذا أطلقت طائرات مسيرة باتجاه “إسرائيل” فإن المملكة المتحدة ستساعد في إسقاطها.

وتابع وزير الخارجية البريطاني ردا على سؤال بشأن حظر الحرس الثوري الإيراني: “سنبقي الأمر قيد المراجعة”.

وفي وقت سابق أدان ديفيد كاميرون رسميًا الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان أوضح كاميرون أنه يجب على إيران التوقف عن الهجمات المتهورة وخفض التصعيد في المنطقة.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه لا يوجد نية لدى إيران لمواصلة العمليات الدفاعية، إلا أنها لن تتردد بالدفاع عن مصالحها أمام أي اعتداء.

وأكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن طهران تحلت بضبط النفس إلا أن “إسرائيل” فهمت ذلك خطأ.

وبين أن هجوم الاحتلال على القنصلية الإيرانية في طهران مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، حيث أن المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.