الميثاق الوطني يزور عددا من مؤسسات المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

وطنا اليوم:تجسيدا لتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي زار يوم امس الاحد رئيس الهيئة الإدارية للفرع في محافظة البلقاء صخر النسور واعضاء الهيئة عدداً من المؤسسات الرسمية والاهلية والتعليمية في محافظة البلقاء .

حيث بدأت الجولة لدار المحافظة لتعزيز التعاون، وزيارة بلدية السلط الكبرى وكان باستقبالهم رئيس البلدية المهندس محمد الحياري وجرى نقاش موسع حول أوجه التعاون مستقبلاً لخدمة محافظة البلقاء ومدينة السلط بشكل خاص.

هذا واستمرت الزيارة الى مدرسة السلط الثانوية ولقاء مدير المدرسة الاستاذ علي خريسات والتجوال في مرافقها والاطلاع على المشاريع المستقبلية.

وفي رحاب جامعة البلقاء التطبيقية جرى لقاء موسع مع الاستاذ الدكتور أحمد العجلوني رئيس الجامعة حيث تم بحث أوجه المشاركة مستقبلاً في الجامعة ضمن توجه الدولة لتنمية الحياة السياسية وانخراط الشباب في العمل السياسي.

واختتمت الجولة بزيارة مستشفى السلط الجديد والاجتماع مع الدكتور رامي ابو رمان وقدمت الهئية الإدارية الشكر للكوادر العاملة في المستشفى على جهودهم لخدمة اهالي محافظة البلقاء.

هذا وتسعى الهيئة الادراية في فرع الميثاق الوطني في البلقاء للاستمرار بعقد مثل هذه اللقاءات ترجمة لرؤية ورسالة الحزب للتواصل مع المؤسسات كافة داخل المجتمع المحلي وعمل التشبيك والأنشطة المشتركة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

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