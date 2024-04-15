النقابة اللوجستية: أجور الشحن من الشرق الأقصى زادت 200%

وطنا اليوم:بلغ عدد الحاويات التي وردت إلى المملكة عبر ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي 87708 حاويات، مقابل 109674 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

في المقابل، بلغ عدد الحاويات التي تم تصديرها عبر ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي 22836 حاوية، مقابل 32128 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وحسب رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، انخفض عدد الحاويات الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% والصادرة بنسبة 29%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، جراء أزمة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.

وأشار الخطيب، إلى أن عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر ميناء العقبة زاد خلال آذار الماضي من العام الحالي بنسبة 9%، حيث إن عددها ارتفع إلى 36979 مقابل 33957 حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي 2023، مؤكدا أن ذلك يعطي نتائج إيجابية بأن البضائع التي تحولت لطريق رأس الرجاء الصالح بدأت تصل تباعا لميناء العقبة.

ولفت النظر إلى أن وضع الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر (باب المندب)، ما زال على حاله ويعيش أزمة، وكثير من خطوط الملاحة العالمية الرئيسية اتجهت نحو رأس الرجاء الصالح، ما يعني التأخير على وصول البضائع وزيادة تكاليف أجور الشحن.

وأوضح الخطيب، الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان، أن أجور الشحن الوارد من الشرق الأقصى زادت بفعل أزمة البحر الأحمر بمقدار 200%، ومن أوروبا وأميركا 100%، بينما ارتفعت أجور الشحن الصادرة بنحو 100%.

وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.

وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.