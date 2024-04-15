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الأمم المتحدة: 41% من مساعداتنا مُنعت من الوصول لشمالي غزة

15 أبريل 2024
الأمم المتحدة: 41% من مساعداتنا مُنعت من الوصول لشمالي غزة

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها منعتها إسرائيل من الوصول إلى شمالي غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأوضح البيان، أن 41 بالمئة من بعثات المساعدات المنسقة التابعة لها في الفترة ما بين 6 إلى 12 أبريل/ نيسان الجاري، تم منعها أو حظرها من الوصول إلى شمالي غزة.
وأكدت أن التزام السلطات الإسرائيلية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لا ينتهي إلا عندما تصل المساعدات إلى المدنيين.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
وخلفت الحرب أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.


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