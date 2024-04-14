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مشاجرة جماعية ودهس 4 في الرمثا

15 أبريل 2024
مشاجرة جماعية ودهس 4 في الرمثا

وطنا اليوم_اندلعت مساء اليوم الأحد في مدينة الرمثا بمحافظة إربد ، مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص من عشيرتين ، دون معرفة سببها حتى اللحظة .

فقد اقدم أحد الاشخاص المشاركين بالمشاجرة ، على دهس 4 أشخاص من الطرف الآخر ، حيث تم إخلائهم إلى المستشفى ، دون معرفة تفاصيل عن حالتهم حتى اللحظة .

قوات الدرك والشرطة هرعت إلى مكان المشاجرة لحفظ الأمن والنظام العام ومنع أية تداعيات ، وباشرت تحقيقاتها بالحادث.


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