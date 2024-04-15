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الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة .. الاثنين

15 أبريل 2024
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة .. الاثنين

تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.


وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.


وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى أقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.


وفي ذات السياق، ستتواجد عربة الترخيص المتنقل أيضا في لواء الرصيفة بالساحة المجاورة لمركز أمن المدينة اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل وبنفس المواعيد لتقديم جميع خدمات الترخيص لأبناء اللواء للتسهيل عليهم لترخيص مركباتهم وإصدار وتجديد رخص القيادة الخاصة لهم.


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