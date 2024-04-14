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بلديه اربد تطلق مبادرة البنك الاخضر الخيري

15 أبريل 2024
بلديه اربد تطلق مبادرة البنك الاخضر الخيري



وطنا اليوم- أطلقت بلدية إربد الكبرى، مبادرة البنك الأخضر الخيري الخاصة بالتبرع بالملابس والجلود، بهدف توزيعها على أصحاب الحاجة.

وقالت البلدية في بيان أمس السبت، إن المبادرة تأتي إنطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية، وضمن نشاطاتها في تقليل إنبعاث النفايات وتدويرها.

وأضافت أن المبادرة تهدف لإعادة ترميم الملابس والجلود وتوزيعها على أصحاب الحاجة في إربد، وأن الصندوق الخاص بالتبرع موجودة مقابل شركة أمنية شرقي البوابة الشمالية لجامعة اليرموك.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع هذه المبادرة النوعية لإنجاحها؛ كونها تجسد أسمى معاني التكاتف بين الأردنيين.


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