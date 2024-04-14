بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية

منذ 9 ثواني
مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية

وطنا اليوم:ألغى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران جميع الرحلات الجوية المقررة حتى صباح الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.
وأضافت الوكالة نقلا عن المدير العام للمطار أن إلغاء الرحلات سيستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.
من جهتها أفادت وكالة “مهر” بأنه “بعد تمديد فترة إصدار إخطارات الطيران تم إلغاء الرحلات الجوية في مطارات مهرآباد وشيراز وأصفهان وبوشهر ومطارات الجزء الغربي من البلاد حتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:04

عملية فاشلة بكل المقاييس

13:01

الأردن بالمرتبة 121 عالمياً بجودة الحياة

12:53

الملكية الأردنية تعيد برمجة رحلاتها

12:34

الضريبة: 30 نيسان الجاري أخر موعد لتقديم اقرار الدخل

12:31

الميثاق الوطني يؤكد دعمه للموقف الأردني تجاه ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر

12:29

اخر قرارات رئاسة الوزراء

12:17

التعليم العالي تعلن النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية

12:02

شركات الطيران تستأنف رحلاتها لمطارات المملكة

11:52

مجلس التعاون الخليجي يدعو للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

11:44

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث الرد على إيران

11:38

السنوار يعزي هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده بغزة

11:29

السفارة الإيرانية في عمان تنفي بشكل قاطع تهديد الأردن

وفيات
وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطيوفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024