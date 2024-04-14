مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية

وطنا اليوم:ألغى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران جميع الرحلات الجوية المقررة حتى صباح الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.

وأضافت الوكالة نقلا عن المدير العام للمطار أن إلغاء الرحلات سيستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.

من جهتها أفادت وكالة “مهر” بأنه “بعد تمديد فترة إصدار إخطارات الطيران تم إلغاء الرحلات الجوية في مطارات مهرآباد وشيراز وأصفهان وبوشهر ومطارات الجزء الغربي من البلاد حتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين”.