بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الملكية الأردنية تعيد برمجة رحلاتها

منذ 14 ثانية
الملكية الأردنية تعيد برمجة رحلاتها

وطنا اليوم:أعادت الملكية الأردنية برمجة رحلاتها المغادرة والقادمة من وإلى المملكة بعد توقف حركة الطيران المدني بشكل مؤقت.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم إعادة برنامج الرحلات المغادرة قدر الإمكان إلى أوروبا للفترة الصباحية وما بعد الظهر.
وأضاف المجالي إن الرحلات التي لم تصل المملكة خلال فترة توقف حركة الطيران سيتم برمجتها للعودة إلى عمان، داعيا المواطنين للتواصل مع الشركة للتأكد من مواعيد حجوزاتهم.
كما أعلنت الخطوط الجوية النمساوية تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وأربيل وعمّان بأثر فوري حتى غد الإثنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:34

الضريبة: 30 نيسان الجاري أخر موعد لتقديم اقرار الدخل

12:31

الميثاق الوطني يؤكد دعمه للموقف الأردني تجاه ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر

12:29

اخر قرارات رئاسة الوزراء

12:17

التعليم العالي تعلن النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية

12:02

شركات الطيران تستأنف رحلاتها لمطارات المملكة

11:52

مجلس التعاون الخليجي يدعو للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

11:44

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث الرد على إيران

11:38

السنوار يعزي هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده بغزة

11:29

السفارة الإيرانية في عمان تنفي بشكل قاطع تهديد الأردن

11:21

الجامعة الأردنية الأولى محليا وعربيا في عدد من التخصصات

11:15

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لموظفين

10:33

وفيات الأحد 14-4-2024

وفيات
وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطيوفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024