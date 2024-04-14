الملكية الأردنية تعيد برمجة رحلاتها

وطنا اليوم:أعادت الملكية الأردنية برمجة رحلاتها المغادرة والقادمة من وإلى المملكة بعد توقف حركة الطيران المدني بشكل مؤقت.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم إعادة برنامج الرحلات المغادرة قدر الإمكان إلى أوروبا للفترة الصباحية وما بعد الظهر.

وأضاف المجالي إن الرحلات التي لم تصل المملكة خلال فترة توقف حركة الطيران سيتم برمجتها للعودة إلى عمان، داعيا المواطنين للتواصل مع الشركة للتأكد من مواعيد حجوزاتهم.

كما أعلنت الخطوط الجوية النمساوية تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وأربيل وعمّان بأثر فوري حتى غد الإثنين