بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الضريبة: 30 نيسان الجاري أخر موعد لتقديم اقرار الدخل

منذ ساعة واحدة
الضريبة: 30 نيسان الجاري أخر موعد لتقديم اقرار الدخل

وطنا اليوم:أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان 30 نيسان الحالي هو اخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2023 ودعت المكلفين، الذين لم يقوموا حتى الان بتقديم اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2023 إلى ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من شهر نيسان الحالي وتقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
ومن ناحية أخرى دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.

وأشارت الدائرة بأن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن من استفادة المسجلين بالنظام من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وكذلك تأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.
وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني حتى الآن على سرعة التسجيل في النظام وتوفيق اوضاعهم حسب متطلبات النظام تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية علما بانه يمكن التسجيل بالنظام من خلال رابط التسجيل:

https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login

وأشارت إلى أنه بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

هاتف: -062222130 واتس آب: -062222130 البريد الإلكتروني: istd@istd.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:08

مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية

13:04

عملية فاشلة بكل المقاييس

13:01

الأردن بالمرتبة 121 عالمياً بجودة الحياة

12:53

الملكية الأردنية تعيد برمجة رحلاتها

12:31

الميثاق الوطني يؤكد دعمه للموقف الأردني تجاه ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر

12:29

اخر قرارات رئاسة الوزراء

12:17

التعليم العالي تعلن النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية

12:02

شركات الطيران تستأنف رحلاتها لمطارات المملكة

11:52

مجلس التعاون الخليجي يدعو للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

11:44

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث الرد على إيران

11:38

السنوار يعزي هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده بغزة

11:29

السفارة الإيرانية في عمان تنفي بشكل قاطع تهديد الأردن

وفيات
وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطيوفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024