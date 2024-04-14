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شركات الطيران تستأنف رحلاتها لمطارات المملكة

منذ ساعة واحدة
شركات الطيران تستأنف رحلاتها لمطارات المملكة

وطنا اليوم:استأنفت شركات الطيران رحلاتها من وإلى مطار المكة علياء الدولي، بعد فتح المجال الجوي الذي أغلق مؤقتا.
وقال رئيس هيئة مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، اليوم الأحد، إن المجال الجوي مفتوح لمن يرغب من شركات الطيران، وأن الأجواء في المملكة مفتوحة بدون أي محددات لجميع الرحلات المدنية العابرة والقادمة والمغادرة من مطارات المملكة جميعها.
ودعا مستو، المواطنين إلى مراجعة شركات الطيران لمعرفة إعادة جدولة رحلاتهم والتأكد منها مباشرة.
واتخذت هيئة تنظيم الطيران المدني مساء أمس، قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء، وتم إعادتها في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا، وذلك حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا.


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