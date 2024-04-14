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السنوار يعزي هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده بغزة

منذ 11 ثانية
السنوار يعزي هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده بغزة

وطنا اليوم:أفادت قناة الأقصى في تيليغرام بأن يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة وجه رسالة تعزية إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إثر استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في غارة إسرائيلية بمدينة غزة الأربعاء الماضي.
وقال السنوار في الرسالة “أتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأسمى آيات العزاء بل المباركة باصطفاء الله عز وجل لهذه الكوكبة من أبنائكم وأحفادكم فهو اصطفاء الشهداء في أشرف معارك الكون، معركة طوفان الأقصى”.
وأضاف “”نثمن عاليا صمودكم ورباطة جأشكم وأنتم تتلقون هذا الخبر وكل الدرر التي نطقتم بها إثر ذلك”.
وأردف قائلا “هذه الدماء التي تروي أرض القطاع وهذه المواقف والكلمات التي سيخلدها التاريخ تسكب الحياة في عروق هذه الأمة لتنهض إلى عزها ومجدها”.
يشار إلى أن 3 من أبناء هنية وعددا من أحفاده استشهدوا الأربعاء الماضي في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قتل أبناء هنية كان عملية اغتيال بالتخطيط مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وزعم في بيان أنهم جميعا من أعضاء الجناح العسكري لحماس، وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط مسلح وسط القطاع.


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