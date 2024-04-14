السفارة الإيرانية في عمان تنفي بشكل قاطع تهديد الأردن

وطنا اليوم:قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان السفير علي أصغر ناصري أن التصريحات التي تداولتها وكلات أنباء إيرانية، وتهدد فيها الأردن غير صحيحة وغير رسمية ولا تمثل الموقف الرسمي الإيراني.

وقال ناصري في تصريح مقتضب أن المواقف الرسمية الإيرانية هي التي تصدر فقط بشكل رسمي عن وزارة الخارجية الإيرانية.

تصريحات ناصري جاءت ردا على استفسارات صحفبة حول ما أوردته وكالة أنباء فارس شبه الحكومية من تهديدات للأردن، بأن تكون الهدف التالي للعمليات العسكرية الإيرانية بعد عمليتها ضد إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر وصفته بالمطلع في القوات المسلحة أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد بدقة تحركات الأردن خلال عملية تأديب الكيان الصهيوني، وفي حال شارك الأردن في أعمال محتملة فسيكون حينذاك الهدف التالي.

وأضاف المصدر: تم قبل العمليات توجيه التحذيرات اللازمة إلى الأردن ودول المنطقة