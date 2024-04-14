بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

47.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ ساعة واحدة
47.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأحد، عند 47.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 45.20 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 54.20 و42.20 على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:44

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث الرد على إيران

11:38

السنوار يعزي هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده بغزة

11:29

السفارة الإيرانية في عمان تنفي بشكل قاطع تهديد الأردن

11:21

الجامعة الأردنية الأولى محليا وعربيا في عدد من التخصصات

11:15

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لموظفين

10:33

وفيات الأحد 14-4-2024

10:25

إعلام إسرائيلي: تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار

10:16

ماذا لو تم اعتراض صاروخ نووي فوق الاجواء الاردنية؟

10:04

مكتب نتنياهو: حماس رفضت مقترح التهدئة المقدم من الوسطاء

09:56

سقوط خزانات وقود عدد من الصواريخ الإيرانية جنوبي بغداد

09:44

مجلس الوزراء : الأردن تصدى لأجسام طائرة دخلت أجوائه لضمان أمن المواطنين

09:40

الحكومة: الأمن الوطني مستقر وثقتنا عالية في جيشنا العربي

وفيات
وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطيوفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024