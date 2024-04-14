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مكتب نتنياهو: حماس رفضت مقترح التهدئة المقدم من الوسطاء

منذ ساعة واحدة
مكتب نتنياهو: حماس رفضت مقترح التهدئة المقدم من الوسطاء

وطنا اليوم:قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح التهدئة المقدم من الوسطاء.
وأضاف المكتب، أن الحرب على قطاع غزة ستبقى مستمرة بكامل قوتها، “حتى تحقيق أهدافها”.
وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة تمسكها بمطالبها السابقة.
وقالت الحركة في بيان: “سلَّمت حركة حماس قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الاثنين الماضي، ونؤكّد في حركة حماس مجددا على تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية …”.
وتتمثل مطالب حماس بـ “وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار …”.
وأكدت الحركة أنها “مستعدة لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين”.
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي راح ضحيته 33686 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.


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