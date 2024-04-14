بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سقوط خزانات وقود عدد من الصواريخ الإيرانية جنوبي بغداد

منذ ساعة واحدة
سقوط خزانات وقود عدد من الصواريخ الإيرانية جنوبي بغداد

وطنا اليوم:أعلن مصدر أمني عراقي، فجر اليوم الأحد، عن سقوط عدد من خزانات وقود الصواريخ الإيرانية في منطقة اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن عددًا من خزانات الوقود للصواريخ، لم يعرف عددها حتى الآن، ويعتقد أنها خزانات لصواريخ نوع باليستي، سقطت على مناطق غير مأهولة للسكان في منطقة اليوسفية أقصى جنوبي العاصمة بغداد، مضيفًا ان سقوط الخزانات لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية.
يشار الى ان مواطنين عراقيين، وخصوصا من محافظات ديالى والكوت والأنبار، أكدوا رؤيتهم عددًا كبير من الصواريخ، يعتقد ان مصدرها الأراضي الإيرانية توجهت الى جهات غير معروفة.
الى جانب ذلك أكدت مصادر أمنية عراقية، عن سماع دوي انفجارات متتالية بداخل محافظة أربيل بإقليم كردستان، والأطراف الشرقية لمحافظة نينوى شمالي بغداد.
وأضافت المصادر انه حتى اللحظة لم يعرف طبيعة الانفجار، مرجحة أن أصوات الانفجارات ناجمة عن سقوط صواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:33

وفيات الأحد 14-4-2024

10:30

47.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

10:25

إعلام إسرائيلي: تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار

10:16

ماذا لو تم اعتراض صاروخ نووي فوق الاجواء الاردنية؟

10:04

مكتب نتنياهو: حماس رفضت مقترح التهدئة المقدم من الوسطاء

09:44

مجلس الوزراء : الأردن تصدى لأجسام طائرة دخلت أجوائه لضمان أمن المواطنين

09:40

الحكومة: الأمن الوطني مستقر وثقتنا عالية في جيشنا العربي

09:22

الصفدي: الأردن سيستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنه وسيادته

09:18

مسؤول أمريكي: بايدن أبلغ نتنياهو أن يعتبر ما حدث نصرا

09:15

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا مستعدة لتوفير الدعم للدفاع عن تل أبيب

09:14

جيش الاحتلال :اعترضنا 99% من الهجمات علينا

09:07

الأردن يُعيد فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران

وفيات
وفيات الأحد 14-4-2024عزاء عشيرة الحنيطيوفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024