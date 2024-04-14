سقوط خزانات وقود عدد من الصواريخ الإيرانية جنوبي بغداد

وطنا اليوم:أعلن مصدر أمني عراقي، فجر اليوم الأحد، عن سقوط عدد من خزانات وقود الصواريخ الإيرانية في منطقة اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن عددًا من خزانات الوقود للصواريخ، لم يعرف عددها حتى الآن، ويعتقد أنها خزانات لصواريخ نوع باليستي، سقطت على مناطق غير مأهولة للسكان في منطقة اليوسفية أقصى جنوبي العاصمة بغداد، مضيفًا ان سقوط الخزانات لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية.

يشار الى ان مواطنين عراقيين، وخصوصا من محافظات ديالى والكوت والأنبار، أكدوا رؤيتهم عددًا كبير من الصواريخ، يعتقد ان مصدرها الأراضي الإيرانية توجهت الى جهات غير معروفة.

الى جانب ذلك أكدت مصادر أمنية عراقية، عن سماع دوي انفجارات متتالية بداخل محافظة أربيل بإقليم كردستان، والأطراف الشرقية لمحافظة نينوى شمالي بغداد.

وأضافت المصادر انه حتى اللحظة لم يعرف طبيعة الانفجار، مرجحة أن أصوات الانفجارات ناجمة عن سقوط صواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية.