أردنيون يفزعون لمن تقطعت بهم السبل بالمطار

وطنا اليوم_تسابق أردنيون لفتح أبواب بيوتهم أمام العالقين في مطار الملكة علياء الدولي بعمان ممن تقطعت بهم السبل بعد أن ألغيت كافة رحلات الطيران على إثر إغلاق الاجواء الأردنية أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا، السبت.



وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بمنشورات أردنيين فتحوا أبواب بيوتهم لاستقبال العالقين في المطار.



شركة جت للنقل السياحي قالت في وقت سابق إنها تواصلت مع الملكية الأردنية عارضة نقل العالقين في مطاري الملكة علياء الدولي في عمان، والملك الحسين في العقبة مجاناً.



وأضافت أنها ما زالت تنتظر الرد من الملكية الاردنية.