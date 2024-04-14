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انفجارات بمدن محتلة في فلسطين إثر اعتراض صواريخ ايران

منذ 46 ثانية
انفجارات بمدن محتلة في فلسطين إثر اعتراض صواريخ ايران

وطنا اليوم_أفادت مصادر متطابقة، ليل السبت الأحد، عن سماع دوي انفجارات بعدة مدن إسرائيلية ناجمة عن اعتراضات لصواريخ.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان إيران بدء رد انتقامي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على مهاجمة إسرائيل مقر بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة السورية دمشق.

ورصدت وسائل اعلام مشاهد لصواريخ في سماء مدينة القدس المحتلة بعضها فوق مقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وأصوات انفجارات ناجمة عن اعتراضها. كما رصد إطلاق لصافرات الإنذار تدوي في مدن أخرى جنوبي إسرائيل.

فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق صافرات الإنذار في منطقة البحر الميت ومرتفعات الجولان.

وتحدثت الإذاعة ذاتها عن اعتراضات لصواريخ في سماء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

فيما تحدثت نجمة داود الحمراء، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن إصابة طفل عمره 10 سنوات جراء الهجمات الإيرانية، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور.


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