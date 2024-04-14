الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لأمريكا بعد الضربات على إسرائيل

وطنا اليوم_وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرات للولايات المتحدة من أي “دعم أو مشاركة في الإضرار بمصالح إيران”، عقب الضربات التي نفذتها طهران بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.



وقال الحرس الثوري، في بيان، السبت: “نحذر الحكومة الإرهابية الأمريكية من أن أي دعم أو مشاركة في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم وباعث على الندم من قبل القوات المسلحة الإيرانية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.