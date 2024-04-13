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الكرك المناطق التي شهدت تساقط شضايا جراء استهداف ايران لفلسطين المحتله ما بين شهابيه/ وعي /فقوع /المرج/ السلطاني/ القصر

منذ ساعة واحدة
الكرك المناطق التي شهدت تساقط شضايا جراء استهداف ايران لفلسطين المحتله ما بين شهابيه/ وعي /فقوع /المرج/ السلطاني/ القصر


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