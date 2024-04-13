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03:56
تخويل نتنياهو وغالانت باتخاذ قرارات الرد على إيران
03:52
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لا اصابات بين الاردنيين جراء سقوط بقايا صواريخ ومسيرات فوق المناطق الاردنية
03:42
مواطن اردني يحتفظ ببقايا احدى الصواريخ الايرانية كانت متجهه الى اسرائيل سقطت بالقرب منه
03:14
ازدحام كبير وتجمهرات بمنطقة مرج الحمام لمشاهدة شضايا الصاروخ الايراني التي تم اسقاطه بواسطة القوات المسلحه الاردنية
03:07
بالفيديو: فشل الدفاعات الجويه الاسرائيليه التصدي للصواريخ الايرانيه واصابتها لاهدافها بشكل مباشر
02:59
الكرك المناطق التي شهدت تساقط شضايا جراء استهداف ايران لفلسطين المحتله ما بين شهابيه/ وعي /فقوع /المرج/ السلطاني/ القصر
02:52
بهدف الاستكشاف مواطن اردني يتحقق من بقايا صاروخ ايراني اطلق على اسرائيل وسقط في مرج الحمام بالعاصمه عمان
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اخبار محلية
الكرك المناطق التي شهدت تساقط شضايا جراء استهداف ايران لفلسطين المحتله ما بين شهابيه/ وعي /فقوع /المرج/ السلطاني/ القصر
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
03:56
تخويل نتنياهو وغالانت باتخاذ قرارات الرد على إيران
03:52
انفجارات بمدن محتلة في فلسطين إثر اعتراض صواريخ ايران
03:50
ترامب: الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا
03:46
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لأمريكا بعد الضربات على إسرائيل
03:44
لا اصابات بين الاردنيين جراء سقوط بقايا صواريخ ومسيرات فوق المناطق الاردنية
03:42
مواطن اردني يحتفظ ببقايا احدى الصواريخ الايرانية كانت متجهه الى اسرائيل سقطت بالقرب منه
03:14
ازدحام كبير وتجمهرات بمنطقة مرج الحمام لمشاهدة شضايا الصاروخ الايراني التي تم اسقاطه بواسطة القوات المسلحه الاردنية
03:07
بالفيديو: فشل الدفاعات الجويه الاسرائيليه التصدي للصواريخ الايرانيه واصابتها لاهدافها بشكل مباشر
02:52
بهدف الاستكشاف مواطن اردني يتحقق من بقايا صاروخ ايراني اطلق على اسرائيل وسقط في مرج الحمام بالعاصمه عمان
02:47
عاجل سقوط أحد الصواريخ بعد اعتراضه في منطقة الحسا _فيديو
02:21
بالفيديو :مشاهد لسقوط صاروخ ايراني في العاصمة الاردنية عمان وفقاً لشهود عيان
01:44
دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب
وفيات
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آراء واقلام
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شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
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