عاجل : الحكومة تنفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة

وطنا اليوم_نفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، السبت، ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن.

وقال الوزير، إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقاً. وشدد المبيضين في هذا الصدد، على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام جميعها الدقة فيما تنشر، منبها إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أي إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات.

وأشار إلى أن كثيراً من الأنباء التي يتم تداولها عبر المنصات والتطبيقات لا أصل لها، مبيناً أن الحياة تسير بشكل منتظم وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين. وبين المبيضين أن السلطات المختصة قررت مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية، بسبب الظروف الأمنية المحيطة.



