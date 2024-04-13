حماس تسلم ردها للوسطاء وتؤكد: مستعدون لإبرام صفقة تبادل

وطنا اليوم_أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم السبت، تسليمها ردها على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي، للوسيطين القطري والمصري.



وقالت حماس في بيان لها: سلمنا قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردنا على المقترح الذي تسلمناه يوم الإثنين الماضي.



وأكدت حماس، على تمسكها بمطالبها ومطالب شعبنا الوطنية المتمثلة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.