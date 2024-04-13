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تفاصيل العطل الرسمية المقبلة بالأردن

منذ 11 ثانية
تفاصيل العطل الرسمية المقبلة بالأردن

وطنا اليوم_يترقب الأردنيون صدور بلاغ حكومي من رئيس الوزراء بشأن تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية يوم الأربعاء الموافق 1 / 5 / 2024، بمناسبة عيد العمال.
وتوقعت مصادر أن يتم ترحيل عطلة عيد العمال إلى اليوم التالي (الخميس)، لتصبح الإجازة متصلة مع عطلة نهاية الأسبوع.


وقال المصدر إن هذه الحالة تنطبق على المناسبات والأعياد غير الدينية، بحيث ترحل العطلة إلى يوم تتبعه إجازة مثل الجمعة والسبت .


وفي الـ25 من شهر (5) مايو / أيار المقبل، يحتفل الأردنيون بذكرى استقلال المملكة، حيث يقر بهذه المناسبة عطلة رسمية وتنظم المؤسسات الحكومية والخاصة احتفالات بمختلف محافظات المملكة.


كما سينال الأردنيون عطلة في عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام حيث سيصادف يوم السبت الـ 15 من حزيران (يونيو) إلى يوم 19 من الشهر ذاته.


ومن المؤكد أن تعلن الحكومة عن عطلة رسمية بعيد رأس السنة الهجرية في 1 محرم، الذي يوافق في هذا العام يوم الأحد الـ7 تمّوز (يوليو) وفقا للحسابات الفلكية، إلا أن تحديد اليوم النهائي يكون عقب استطلاع الهلال.


كما سيكون للأردنيين عطلة خلال عام 2024 في ذكرى المولد النبوي الشريف في الـ 12 ربيع الأول من كل عام هجري، الموافق في هذا العام يوم الأحد 15 أيلول (سبتمبر).


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