الحجاج من شفا بدران والموقر ، نحن حزب برامجي ، ومسيرة الاصلاح مستمرة

وطنا اليوم_

اكد الدكتور زياد الحجاج الامين العام لحزب البناء والعمل ان مسيرة الاصلاح مستمرة ، وان العمل الحزبي هو احد الركائز الاساسية في ترجمتها الى ممارسات على ارض الواقع ، ترجمة للروئ والتوجيهات الملكية والتي انبفق عنها قانوني الاحزاب والانتخاب .



جاء ذلك خلال ندوتين حواريتين ضمن سلسلة من اللقاءات ،عقدهما الحزب على مدار يومين في شفا بدران / لواء الجامعة ، وبلدية الموقر / في لواء الموقر بحضور جمع من اهالي المنطقتين ،واعضاء من الهيئة المركوية للحزب .



واكد الحجاج ان الشباب هم عماد الامة وبناة مستقبلها ، وان الدور الملقى على عاتقهم اكبر من المشاركة في العملية الانتخابية وحسب ، بل المشاركة الفاعلة في العمل الحزبي ، ودعم مسيرة الاصلاح ، مشيرا الى ان قانون الانتخاب منحهم وشجعهم على هذا الدور من خلال تخفيض سن المرشح الى 25 عاما ، وان يكونوا في مقدمة القوائم الانتخابية .



كما اكد الحجاج على ان دور المراة تجاوز الشريك التابع والثانوي الى الشريك الاستراتيجي في صنع القرار ، وان قانوني الاحزاب والانتخاب عزز هذا الدور ، سواء من نسبة اعضاء الحزب ومواقعه القيادية ، او من خلال ترتيبها في القائمة الانتخابية ، حيث تحتوي الاسماء الستة الاولى على مرشحتين ، مما ينعكس ايجابا على تمكين المراة وتعزيز دورها السياسي .



كما اكدالحجاج على دور الشباب في الارياف والبوادي في قيادة مسيرة الاصلاح السياسي والتنموي من خلال المشاركة الفاعلة في المجالس البلدية واللامركزية والسلطة التشريعية ،مشيرا الى ان نجاح مسيرة الاصلاح يحتاج الى جهد جماعي يشارك به ابناء المجتمع كافة ، وان لايمارس المواطن دور المراقب ومنتقد الاداء فقط دون المشاركة الحقيقية في برامج الاصلاح وعلى راسها المشاركة بالترشخ والانتخاب وممارسة الحق الدستوري الذي كفله الدستور .



كما اجاب الحجاج على تساؤلات الحضور وخاصة المتعلقة بالعمل الحزبي وما يرافقها من تحفظات وتخوفات ، وقال ان العمل الحزبي مكفول ومحمي بالانظمة والقوانين ، وان نهج الدولة يتجه الى انجاج العملية الديمقراطية من خلال نجاح العمل الحزبي ، مؤكدا على ان حزب البناء والعمل حزب برامجي يمتلك رؤية وتطلعات وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية قابلة للتطبيق يسعى جاهدا الى تحقيقها على ارض الواقع ، وليس حزبا للنخب والفزعات واعادة تدوير المناصب .



وتحدث في الندوتين اعضاء المكتب السياسي للحزب الدكتور عيسى الصرايرة ، والدكتورة حنان الفاعوري ، والدكتور عبدالرحمن قطيشات ،وعبدالمجيد ابو خالد ، وجميل المحارمة ،حول ابرز القضايا الحزبية وخاصة ما يتعلق بالاقتصاد والشباب والمراة وقانوني الاحزاب والانتخاب .