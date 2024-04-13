عقب احتجاز سفينة.. جيش الاحتلال يتوعد لإيران

وطنا اليوم_توعد المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري لإيران عقب احتجاز سفينة تابعة للاحتلال في مضيق هرمز، قائلا: “إيران ستتحمل العواقب إذا اختارت المزيد من التصعيد”.



وأضاف هاغاري أن كيان الاحتلال الاسرائيلي في حالة استعداد عال لمواجهة أي هجمات إيرانية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية ان بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم “سفينة شحن تابعة للنظام الصهيوني في الخليج”.



وأفادت وكالتا “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” البريطانيتان للأمن البحري، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل “سلطات إقليمية” على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.



ولفتت “أمبري” إلى أنها اطلعت على “لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو .