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إستقبال حزب إرادة هيئته العامة يوم أمس الجمعة ثالث أيام العيد … صور

منذ ساعة واحدة
إستقبال حزب إرادة هيئته العامة يوم أمس الجمعة ثالث أيام العيد … صور


وطنا اليوم_كانت الأمانة العامة في حزب إرادة قد أعلنت منذ أيام على صفحات الحزب عن فتح أبواب المقر الرئيسي وذلك ثالث أيام العيد ليتمكن جميع أعضاء الحزب من مختلف المحافظات من اللقاء والتقارب أكثر وتبادل المعايدات على بعضهم البعض، وبالفعل إلتقى  عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة من مختلف المحافظات يوم أمس في المقر الرئيسي للحزب في العاصمة عمان.

وقد خيم الحديث عن الشأن الوطني وما يحدث في غزة وتقييم لمسيرة الحزب الإيجابية برأي الحضور على الأجواء خلال حوارات الحضور ، ولم تلقى خلال المناسبة أي خطابات أو كلمات حيث كان اللقاء غير رسمي وأشبه بالعائلي.

ويذكر أن الحضور الشبابي والنسائي للقاء كان ملحوظ حسب ملاحظة إيجابية مشتركة بين الحاضرين.

https://eradahjo.com


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