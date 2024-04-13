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التربية تعلن ساعات دوام المدارس والمديريات

منذ ساعة واحدة
التربية تعلن ساعات دوام المدارس والمديريات

وطنا اليوم_أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد وساعات الدوام الرسمي في مدارس المملكة والمديريات التابعة لها، بعد انتهاء فترة عيد الفطر المبارك.


وبحسب تعميم رسمي من الوزارة على مديريات التربية سيكون الدوام المدرسي اعتبارا من صباح غد الأحد على النحو التالي: مدارس الفترة الواحدة-يبدأ الطابور الصباحي الساعة 7:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:00 صباحًا ومدة الحصة 45 دقيقة.


أما في مدارس الفترتين، تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا ومدة الحصة 40 دقيقة، أما دوام مديريات التربية سيكون من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء.


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