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فتاة تنهي حياة شاب بسبب أولوية ركوب (توك توك) في مصر

منذ 44 ثانية
فتاة تنهي حياة شاب بسبب أولوية ركوب (توك توك) في مصر

وطنا اليوم_أقدمت فتاة على إنهاء حياة عامل بطريقة مأساوية بعد طعنه بسكين في الصدر في منطقة الطالبية بمحافظة االجيزة المصرية، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية ركوب “توك توك”.

و أفادت التحريات بأن خلافا نشب بين فتاة وشاب تسابقا على ركوب “توك توك” بهدف الهروب من الزحام، فتمسك كلاهما بحقه في استقلال المركبة، ورددا: “أنا اللي شاورت له الأول”.

وفي لحظات، تطور الموقف البسيط إلى خلاف حاد، حيث توجهت الفتاة للعامل  قائلة: “متعصبنيش عليك علشان مزعلكش”، ما أثار حفيظته، لتنشب بينهما مشاجرة أسفرت عن مصرع الشاب بعد أن وجهت له الفتاة طعنة بسكين في صدره.
فجرى القبض على الفتاة، وتم نقل جثمان العامل إلى المشرحة.


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