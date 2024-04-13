شرطة نيويورك تشتبك مع متظاهرين متضامنين مع غزة

وطنا اليوم_تجمع الآلاف من المتظاهرين في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة.



وأسفر الاحتجاج في وقت متأخر من يوم الجمعة عن اعتقالات عديدة.



وقال شهود عيان إن الشرطة اشتبكت مع متظاهرين.



وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.



ورفع متظاهرون لافتات تصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمجرم و” جو الإبادة الجماعية”



وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات التضامنية مع غزة في نيويورك وغالبية المدن الأمريكية إلا أن وسائل الإعلام الرئيسية في المدينة، ومن بينها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، حاولت التعتيم على الحدث بشكل مثير للانتباه.