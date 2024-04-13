بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شرطة نيويورك تشتبك مع متظاهرين متضامنين مع غزة-

منذ ساعة واحدة
شرطة نيويورك تشتبك مع متظاهرين متضامنين مع غزة-

وطنا اليوم_تجمع الآلاف من المتظاهرين في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة.

وأسفر الاحتجاج في وقت متأخر من يوم الجمعة عن اعتقالات عديدة.

وقال شهود عيان إن الشرطة اشتبكت مع متظاهرين.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

ورفع متظاهرون لافتات تصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمجرم و” جو الإبادة الجماعية”

وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات التضامنية مع غزة في نيويورك وغالبية المدن الأمريكية إلا أن وسائل الإعلام الرئيسية في المدينة، ومن بينها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، حاولت التعتيم  على الحدث بشكل مثير للانتباه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:31

تعيين الأردني مهند هادي منسقا أمميا للشؤون الإنسانية في فلسطين

07:39

فتاة تنهي حياة شاب بسبب أولوية ركوب (توك توك) في مصر

00:18

مقتل شخص في ضربات روسية على منطقة خاركيف الأوكرانية

00:05

الإعلام سلاح فتاك في زمن التكنولوجيا: احتلال بلا حرب

23:19

إندونيسيا .. لا صحة لمساعٍ للتطبيع مع إسرائيل مقابل عضوية منظمة التعاون الاقتصادي

22:50

في مكه “نشر اسمه تشهيرا به”.. الأمن السعودي يعتقل مصريا لتحرشه بامرأة

22:22

حماس : قصف مخيم النصيرات حلقة جديدة من حرب الإبادة

21:04

بعد إصابة طفلة في الكرك.. خبراء الزواحف يحذرون جميع الأردنيين

20:15

الحكومة تقترض 2.050 مليار دينار كسندات وأذونات خزينة منذ بداية 2024

19:26

رفع دعوى جديدة ضد تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل

19:22

الامير مرعد ابن رعد يزور احد المحاربين القدامى في قرية ملكا

19:03

العثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة في الأغوار

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود