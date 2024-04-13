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أجواء لطيفة الحرارة اليوم وعدم استقرار جوي الاثنين

منذ 11 ثانية
أجواء لطيفة الحرارة اليوم وعدم استقرار جوي الاثنين

وطنا اليوم_يبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق السبت، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الشرق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إادرة الأرصاد الجوية، يكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ليلا، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الشرق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق الأحد، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الشرق، ويحتمل في ساعات ما بعد العصر ولفترة محدودة هناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية.

الاثنين، يسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر يتأثر الأردن بحالة من عدم الإستقرار الجوي، بحيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً.


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