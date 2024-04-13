بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات

منذ 18 ثانية
الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات

وطنا اليوم_اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات المتفق عليها بين البلدين.
وقال وزير الإعلام والاتصال الفنزويلي فريدي نيانيز في بيان له، تعليقا على اللقاء بين المسؤولين الفنزويليين والأمريكيين في المكسيك: “خلال هذا اللقاء بحثنا الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أثناء المفاوضات في الدوحة بين الوفدين حول قضايا الهجرة ورفع العقوبات”.

وتابع البيان: “بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدوحة، نشير إلى عدم التزام الإدارة الأمريكية بالجدول المتفق عليه لرفع العقوبات”.

وأضاف: “يطالب المجتمع الفنزويلي بالإجماع برفع كافة العقوبات التي تمس الحق في الحياة السلمية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

إقرأ المزيد

“بلومبرغ”: مسؤولون أمريكيون وفنزويليون يعقدون لقاء سريا في مكسيكو
ودان الوزير كذلك التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية للمعلومات حول اللقاء الذي كان يعقد “في إطار خاص”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أفادت بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلي الحكومة الفنزويلية في مكسيكو هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الخاص بالانتخابات الرئاسية المتوقعة في فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت فنزويلا بإعادة فرض العقوبات عليها بعد ان كان اتفق الجانبان على رفعها في وقت سابق مقابل السماح بمشاركة مرشحين معارضين في الانتخابات.

وجاء التهديد الأمريكي بعد أن قررت السلطات الفنزويلية منع بعض الشخصيات المعارضة من المشاركة في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 28 يوليو المقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:51

عقب احتجاز سفينة.. جيش الاحتلال يتوعد لإيران

14:16

البرهان يؤكد عدم استعداده للتفاوض طالما استمرت الحرب في السودان

14:10

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز

13:28

إستقبال حزب إرادة هيئته العامة يوم أمس الجمعة ثالث أيام العيد … صور

13:15

البابا فرنسيس: “أشعر بالحزن بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل”

13:06

التربية تعلن ساعات دوام المدارس والمديريات

12:47

قصور إعلامنا في وضع أبناء الدولة على خارطة العالم 

12:45

الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية: ثورة حقيقية

12:22

مغني هندي شهير يعلق على الشبه بينه وبين حسني مبارك

11:20

واشنطن ترصد تحريك طهران لمسيرات وصواريخ.. مصادر تكشف

10:34

ترامب حول الهجوم الإيراني على إسرائيل: يمكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية

10:06

عمان الأهلية تتميز في تصنيف كيو أس العالمي للحقول العلمية…صور

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود